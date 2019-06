Cessions et acquisitions de PME : l’Occitanie peut mieux faire selon In Extenso F&T

La société In Extenso Finance & Transmission, entreprise de conseil spécialisée dans le conseil en cession et acquisition de PME, publie la deuxième édition de son baromètre en région, en partenariat avec Epsilon Research. Cette étude décrypte notamment le nombre de transactions, les tranches de valorisation ou encore le profil des acquéreurs et des vendeurs.

En région Occitanie, le nombre de transactions enregistré par la société de conseil est de vingt-trois opérations, pour une valorisation globale de 176 millions d’euros. Un dynamisme intéressant mais qui peut encore se développer, constate Mathieu Dreno, directeur régional d’In Extenso Finance & Transmission à Montpellier, car l’Occitanie « représente 4% du volume global de transactions en France, [alors] qu’elle accueille 8% des PME nationales ».

A noter que la tranche des valorisations comprises entre 1 et 5 millions d’euros est la plus significative, tandis qu’en Occitanie, 70% des vendeurs sont des personnes physiques (fondateurs, famille, management), un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale (60%). Au final, la région reste cependant l’une des moins dynamiques de France en ce qui concerne le nombre de cessions et acquisition recensées par In Extenso Finance & Transmission.