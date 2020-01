Challenge Elles Bougent : les Midi-pyrénéennes remettent leur titre en jeu

Créé en 2016 en partenariat avec la DGE, le Challenge InnovaTech de l’association Elles bougent est un concours 100% féminin en faveur de entrepreneuriat et de l’innovation technologique. L’année dernière, c’est l’équipe lauréate du challenge Midi-Pyrénées, avec son projet Captocycle, un implant connecté permettant d’analyser les taux hormonaux des femmes, qui avait remporté le premier Prix national, remis par le secrétaire d’État chargé du Numérique d’alors, Mounir Mahjoubi.

Pour l’édition 2020, dix-sept challenges régionaux se dérouleront partout en France métropolitaine et dans les Outre-Mer, suivis d’une finale nationale à Bercy, le mercredi 1er avril, pendant la Semaine de l’industrie.

« Le Challenge InnovaTech offre aux lycéennes et étudiantes l’opportunité de travailler sur des projets de haute technologie mais aussi de développer des compétences essentielles comme leur confiance en elles, la créativité et la prise de parole en public », indiquent les organiseurs.

À noter qu’aujourd’hui en France, un peu moins des 33 % de femmes travaillent dans le secteur du numérique contre 53 % dans le reste de l’économie (Source : Femmes@numérique) .