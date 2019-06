Chantier de la troisième ligne de métro à Toulouse : deux groupements connus

Les noms des entreprises retenues pour réaliser la maîtrise d’oeuvre de la troisième ligne de métro toulousain pour les secteurs Sud-Est et Nord-Ouest ont été rendus publics à l’occasion du comité syndical de Tisséo Collectivités il y a quelques jours.

Ainsi, le groupement Arcadis ESF, Oteis et Sequences remporte le marché pour le secteur qui ira de la station Montaudran jusqu’à l’extrémité sud de la ligne. Ce marché , qui concerne l’infrastructure et l’équipement de la ligne sur ce tronçon s’élève à un peu moins de 13 millions d’euros.

Le même marché, sur la partie Nord-Ouest, qui concerne l’extrémité de la ligne de Colomiers jusqu’à l’ouvrage Jean Maga a été attribué au groupement Artelia, BG Ingénieurs Conseils, Ar Theme Associés et Harter Architecture. Ce projet est estimé à un peu plus de 11,7 millions d’euros.

A noter qu’une enquête publique a été engagée du 6 juin au 18 juillet dans le cadre cette troisième ligne de métro, mais aussi de la ligne Aéroport Express et de la connexion à ligne B du métro. Celle-ci est ouverte dans les communes de Blagnac, Colomiers, Labège, Ramonville Saint-Agne et Toulouse.

La troisième ligne de métro compte vingt-sept kilomètres de tracé et vingt-et-une stations. Le coût total du projet est estimé à plus de 2,6 milliards d’euros selon les études datant de 2017.