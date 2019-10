En Occitanie, lancement d’une charte pour la confiance et la souveraineté numérique

La région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la communauté d’agglomération du Sicoval viennent de signer une charte de partenariat avec Qwant et la société toulousaine de serious game Freya Games.

Cette charte a pour objet l’adoption du moteur de recherche Qwant par défaut au sein de leurs administrations et de leurs services au public, ainsi que le déploiement de Qwant Junior, Qwant School et du serious game d’éducation citoyenne au numérique « Agent 001 » développé par Freya Games. Cette solution va être déployées dans les écoles, collèges et lycées du territoire.