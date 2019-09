Chausson : une entreprise en béton

En 1921, Albert Chausson était loin de se douter que son commerce de quartier spécialisé dans la vente de bois avenue de Fronton à Toulouse pèserait 900 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Le grand-père des actuels dirigeants, Philippe et Pierre-Georges, n’imaginait pas non plus que son (...)

La lecture de cet article est réservée aux abonnés : Je m'abonne Je me connecte