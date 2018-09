Christian Scherer, transfuge d’ATR, est nommé directeur commercial d’Airbus

Coup de tonnerre chez Airbus. Moins d’un an après son arrivée, le directeur commercial Eric Schulz, 54 ans, est sur le départ et est remplacé par Christian Scherer, 56 ans. Eric Schulz était arrivé chez Airbus en provenance de chez Rolls Royce en novembre 2017. Selon le communiqué officiel d’Airbus diffusé jeudi 13 septembre au soir, il a décidé de quitter l’entreprise pour des raisons personnelles. Christian Scherer, PDG d’ATR depuis octobre 2016, commence sa nouvelle mission « avec effet immédiat ».

Airbus n’est pas une maison inconnue pour lui puisqu’il a débuté sa carrière au sein de l’avionneur européen en 1984 à la tête du département location, puis comme directeur adjoint des ventes où il a été l’adjoint de John Leahy, l’emblematique vendeur du constructeur parti depuis à la retraite. Passé aussi par Airbus Defence and Space où il a dirigé le département marketing et ventes, Christian Scherer est né à Duisburg (Allemagne) et a grandi à Toulouse. Il est titulaire d’un MBA marketing international de l’université d’Ottawa et est diplômé de la Paris Business School (ESCP).