Christine Téqui, nouvelle présidente du Conseil départemental de l’Ariège

Vendredi 8 novembre, Christine Téqui, 56 ans, a été élue présidente du Conseil départemental de l’Ariège. Elle succède à Henri Nayrou, qui a démissionné le 24 octobre dernier. Socialiste, cette ingénieure informatique présidait le groupe de la majorité départementale (PS et société civile) depuis 2015. Sous la présidence d’Henri Nayrou, elle occupait la fonction de première vice-présidente déléguée à l’Économie, au tourisme, à l’agriculture et à l’environnement.

Christine Téqui était par ailleurs maire de Seix depuis 2014, mission à laquelle elle a donc renoncé pour cause de loi sur le non cumul des mandats exécutifs. Première femme à accéder à la présidence du Conseil départemental, elle a été élue par dix-neuf voix, zéro contre, six votes blancs ou nuls et une abstention.