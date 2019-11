Christophe Delqué, futur DG de Space Aero

Christophe Delqué vient d’intégrer les équipes de Space Aero en tant que directeur de projets. Il est amené à prendre la succession de Christophe Cabaret en juillet 2020 comme directeur général lorsque ce dernier fera valoir ses droits à la retraite.

Durant les sept prochains mois, il va travailler sur le projet Performance Industrielle 2, deuxième plan triennal d’amélioration de la filière aéronautique mené par le Gifas en tant que maître d’ouvrage et l’association Space comme maître d’œuvre.

Présidée par François Bertrand et dirigée par Christophe Cabaret, Space est une association basée à Toulouse Blagnac qui a pour mission d’améliorer la performance industrielle des PME/TPE de la filière aéronautique via des services et formations.

Christophe Delqué est diplômé de l’Insa, est passé chez Ratier-Figeac en tant qu’ingénieur méthodes et chef de projet, puis a piloté de 2011 à 2015 la création du site Ratier Figeac Maroc avant d’en assurer la direction. En parallèle, il est devenu vice-président du Gimas, Groupement des Industries Marocaines de l’Aéronautique et du Spatial.