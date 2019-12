Cinq lauréats pour le French Tech tremplin à Toulouse

La version toulousaine du French Tech Tremplin a été lancé mardi 10 décembre au Quai des Savoirs à Toulouse. Ce nouveau programme national identifie les entrepreneurs issus des milieux les plus divers et les intègre dans l’écosystème French Tech. Il comprend un premier volet, appelé la « Prépa », mis en œuvre de janvier à juin 2020, qui accompagne les Lauréats dans leur projet de création de start-up, depuis la formalisation de leur projet jusqu’à la création de leur entreprise.

Chaque lauréat recevra une bourse de 17.000 euros pour développer son projet. À Toulouse, cinq Lauréats ont été sélectionnés à l’issue du comité de sélection qui a rencontré onze candidats.

Il s’agit de Roger Nengwe Ntafam, qui développe un système de paiement pour les non-bancarisés en Afrique, Elvis Gomez et et Koreissi Traore, qui créent StreamShop, un site e-commerce qui permet aux utilisateurs d’acheter facilement des produits vus dans des vidéos sur internet, Maachou Lekhal, qui souhaite créer, avec son frère Kouider, une plateforme de mise en relations des clients dans les salles de sport. Enfin, Sébastien Garcia développe un outil d’aide à la consommation responsable.

Une marraine et trois parrains ont été retenus : Cécile Morel (Cenareo), Nicolas Christi (Sunibrain), Christian Bec (Syntony) et Marc Lerverger (Brico Privé). Les lauréats disposeront également du soutien de Nubbo et At Home, opérateurs du programme, qui intégreront la Cité des start-up en janvier prochain.