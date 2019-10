Recherche. Cinq scientifiques toulousaines distinguées par la fondation L’Oréal-Unesco

Chuxian Li, doctorante au Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement

Cette chercheuse au parcours atypique est originaire de Zhanjiang, une ville chinoise de la province du Guandong. Après avoir obtenu un master de chimie dans son pays, elle démarre un doctorat en France, au sein de l’université de Toulouse. Les circonstances l’amènent à devenir colocataire de la chercheuse Catherine Jeandel, océanographe, géochimiste et directrice de recherche au CNRS, qui deviendra un véritable mentor pour elle. Chuxian Li souhaite attirer l’attention du grand public sur le péril environnemental que constitue la pollution au mercure et espère, après son doctorat, devenir professeure.

Scarlett Howard, post-doctorante au Centre de recherches sur la cognition animale

Née en Australie, où elle a étudié la zoologie et obtenu son doctorat à l’Institut royal de technologie de Melbourne, Scarlett Howard est aujourd’hui post-doctorante au Centre de recherches sur la cognition animale, Centre de biologie intégrative (CBI) de l’Université de Toulouse, où elle cherche à comprendre l’intelligence des abeilles grâce à la réalité virtuelle. Des connaissances qui impactent de nombreux domaines comme la psychologie, l’informatique, la robotique et l’intelligence artificielle.



Solène Derville, post-doctorante à l’Institut de recherche pour le développement Nouvelle-Calédonie

C’est la Toulousaine de la promo. Née dans la Ville rose et actuellement post-doctorante à l’Institut de recherche pour le développement de Nouvelle-Calédonie, elle étudie un nouvel habitat pour un cétacé en danger, la baleine à bosse. Cet animal en danger d’extinction se reproduirait dans un habitat jusqu’alors insoupçonné : les monts sous-marins.

Andaine Seguin-Orlando, post-doctorante au laboratoire d’anthropobiologie et imagerie de synthèse à l’UT3 Paul Sabatier

Andaine Seguin-Orlando cherche à décrypter les inégalités de genre dans la préhistoire. Pour elle en effet, les inégalités hommes-femmes ne datent pas d’hier et elle s’intéresse aux inégalités de genre qui auraient pris racine dès la sédentarisation de l’espèce humaine, il y a environ 10.000 ans. Une idée déjà défendue par la célèbre ethnologue et figure de la Résistance, Germaine Tillion, dans les années 1960. Tâche ardue que de marcher dans les pas d’une des cinq femmes enterrées au Panthéon, mais la biologiste dispose d’outils que son illustre prédécesseure n’avait pas : ceux de l’analyse génétique.



Emilie Berlioz, travaux de recherches archéologiques sur les Cultures, les espaces et les sociétés à UT 2 Jean-Jaurès

Passionnée de paléontologie, Emilie Berlioz a dédié sa thèse à la compréhension des comportements alimentaires des cervidés actuels et fossiles. Son objectif est d’essayer d’éclairer d’un nouveau jour des espèces au passé lointain, à partir de fossiles. En post-doctorat, l’un des aspects de sa recherche se porte sur une espèce présente en Nouvelle Calédonie , le cerf rusa, considéré comme calamité naturelle par les institutions locales.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Chuxian Li, Scarlett Howard, Solène Derville, Andaine Seguin-Orlando et Emilie Berlioz (crédits photos Fondation L’Oréal / Julien Knaub sauf pour Solène Derville : Nicolas Job)