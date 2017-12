Cirvad : Un réseau dédié aux e-commerçants

Le CIRVAD regroupe une quarantaine d’entreprises issues de secteurs d’activités très divers.

Alain Gillant, son président, pour répondre aux attentes des chefs d’entreprises s’appuie sur ses deux vice-présidents et deux experts pour animer CIRVAD. « Nous sommes dans le cross canal et des sujets transverses intéressent bien entendu toute la profession VAD ».

Jérôme Baousson (ex BERGERE DE FRANCE, MILAN PRESSE et actuellement dirigeant de LA VIE NATURELLE à Montpellier) a la responsabilité du pôle « documents imprimés et catalogues » qui sont, au même titre que le télémarketing, complémentaires et intermédiaires de VAD.

Christophe Aran (dirigeant d’ESPALDEA et de CRAFTINE) assure celle du pôle « e-commerce ».

Marine De La Clergerie, avocate au Barreau de TOULOUSE assure une veille juridique et réglementaire e-commerce et assiste les chefs d’entreprises.

Jean Paul Crenn, expert e-commerce (VUCA-Strategy) anime certaines réunions et propose des cycles de formations aux chefs d’entreprises et leurs collaborateurs.

L’agenda 2017 de CIRVAD a été bien rythmé, une fois de plus, en termes de manifestations. Ce sont les membres de l’association qui élisent les thématiques traitées dans l’année. Les réunions se déroulent à « huis clos », c’est-à-dire entre e-commerçants uniquement sur un sujet bien défini par avance généralement.

Toutefois, un prestataire peut être appelé pour présenter son produit. Lorsqu’il a terminé sa présentation, il distribue ses cartes de visites et est rappelé par un membre si intéressé. Le fichier des membres de CIRVAD n’est pas communiqué.

Les commerçants discutent entre eux sur les avantages ou inconvénients d’utiliser les services de tel ou tel fournisseur qui fournira le meilleur service pour un coût optimisé.

Et pour de la formation soit c’est un expert mandaté qui traite le sujet, soit c’est Jean Paul Crenn, qui également peut assurer des missions au sein des entreprises membres. CIRVAD, c’est aussi la veille réglementaire législative française et européenne sur le e-commerce, assurée par Marine De La Clergerie dont bénéficient en permanence les adhérents qui peuvent être assistés en cas de déconvenues judiciaires ou victimes d’arnaques qui pullulent sur le web.

Les échanges au sein de CIRVAD sont très importants, c’est l’effet « réseau » avec le partage d’expériences entre les membres, les échanges d’informations, les expertises mutualisées, et même les déconvenues de l’un qui alertent les autres, sans oublier les appels au secours quand un fournisseur vous lâche…

Les exigences pour ses membres, les expériences de ces derniers, le dynamisme de son bureau et avec un réseau toujours plus étoffé, CIRVAD se donne les moyens de mener à bien ses missions pour satisfaire ses membres.

Vous êtes e-commerçant ? Vous ne voulez plus être seul ? Vous voulez échanger ? Avoir des avis concrets ? Etre aidé ? Vous souhaitez être invité à une réunion ? Adhérer à CIRVAD ? Contact sur www.cirvad.com.

Points d’orgues, CIRVAD a organisé des réunions ouvertes aux non membres avec des intervenants exceptionnels :

• 2014 - Les places de marchés Skander Berisha, account manager de PRICE MINISTER

• 2015 - La relation clients, Thierry Spencer Le Sens du Client

• 2016 - Le référencement naturel, Olivier Andrieu

www.cirvad.com