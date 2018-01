Paul Monnier, nouveau président du Club de la Com

Paul Monnier a été élu nouveau président du Club de la Com en remplacement de Jean-François Audiguier. Ce dernier terminait son mandat après trois ans et demi de présidence. Gérant de l’agence Volume Original, Paul Monnier, a été élu pour un mandat de trois ans.

Entré au Club de la Com en 2010, en tant que partenaire dans un premier temps, il intègre ensuite le conseil d’administration sous la présidence de Pierre Dissaux, puis le bureau en tant que vice-président sous la présidence de Jean-François Audiguier. Paul Monnier est investi dans la co-animation de la commission culture et dans de nombreux comités de pilotage d’événements, tels que les Trophées de la Com Sud-Ouest ou les « Soirées d’hiver au Musée » (Muséum, Les Abattoirs, Musée St Raymond).