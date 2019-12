Le colloque « Gouvernance, collégialité, et innovation dans les organisations à but social » se tiendra les 16 et 17 janvier à l’Institut Catholique de Toulouse, avec la présence notamment de Denis Clerc, le fondateur du journal Alternatives Economiques.

La chaire Jean Rodhain et l’unité de recherche 3 de l’Institut Catholique de Toulouse proposent via cet événement de rapprocher chercheurs, acteurs de terrain et étudiants engagés. Ils veulent comprendre les apports et les difficultés de la collégialité, de l’interaction au sein d’une organisation, et les perspectives d’innovation que ces formes de gouvernance comportent en vue de faire un chemin ensemble.

Les 16 et 17 janvier 2020 à l’Institut Catholique de Toulouse. Renseignements sur le site des organisateurs