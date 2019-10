À l’occasion du centenaire de l’Organisation internationale du travail, l’Aract Occitanie propose un colloque « Transformations sociétales et avenir du travail » le 17 octobre 2019 à la Manufacture des Tabacs, à Toulouse.

Travail décent, qualité du travail et de l’emploi, qualité de vie au travail : ces concepts articulés renvoient à des enjeux importants sur le champ des conditions de travail et de la performance globale des organisations. Quelles implications pour les entreprises, les partenaires sociaux et les travailleurs en Occitanie ?

Cette manifestation s’articulera autour de témoignages d’acteurs nationaux et régionaux ainsi que d’apports d’experts, avec notamment la participation de Cyril Cosme, directeur du bureau de l’OIT pour la France.

Le réseau Anact-Aract se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), établissement public administratif, sous tutelle du ministère du Travail et d’un réseau de seize associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract).



Le jeudi 17 octobre, de 14h à 18h à la Manufacture des tabacs à Toulouse.

