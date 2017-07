La ville de Fleurance (Gers) accueille les 6 et 7 juillet la troisième édition des rencontres “Cybersécurité et Territoires”. Les intervenants aborderont les enjeux de la sécurité numérique pour les acteurs publics et privés des territoires. Ils débattront du sujet, tandis que des démonstrations (hack d’une voiture connectée, d’un smartphone ou ransomware) seront proposés au public.

Des ateliers opérationnels permettront de mesurer les dangers que peuvent représenter les attaques des pirates dans les secteurs de l’agriculture, de la santé ou de la banque. Le vice-amiral Arnaud Coustillière, officier général cyberdéfense au sein du ministère des armées, Raymon Vall sénateur-maire de Fleurance et Thierry Delville, délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces seront présents durant ces deux journées.

Les 6 et 7 juillet à Fleurance. Participation gratuite, inscription obligatoire.