Emménager à Toulouse coûte plus cher qu’à Marseille

Emménager à Toulouse quand on arrive d’une autre ville coûte en moyenne 1142,07 euros. C’est le résultat de l’étude menée par Movinga, la start-up spécialisée dans le déménagement en ligne. La Ville rose se classe ainsi au cinquième rang des métropoles les plus chères de France quand il s’agit de s’y installer. Toulouse se hisse au 37e rang mondial de ce classement.

L’étude porte sur quatre critères : le loyer moyen d’un appartement, les frais de téléphone, le coût mensuel des transports et les frais liés aux dépenses alimentaires. En France, Paris, Lyon, Strasbourg et Nice sont plus chères que Toulouse. En revanche il revient moins cher de s’installer à Marseille, Nantes ou Toulon.