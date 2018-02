Vous êtes entrepreneur et vous êtes à la recherche d’opportunités pour développer des applications innovantes en vous appuyant sur le Big data ? La météo est devenue depuis quelques années un business à part entière. De plus en plus d’entrepreneurs se positionnent sur un secteur qui aujourd’hui dépasse le simple bulletin météo.

Des prévisions de la production d’électricité des éoliennes aux outils d’aide à la décision pour les routages maritimes, autant d’applications que d’opportunités à saisir ! Connaitre le météo-sensibilité produit par produit ou mieux, client par client, gérer les activités d’entreprises, mesurer la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc.

Aerospace Valley vous invite à participer à leur premier Meetup Booster Nova de 2018 en collaboration avec Météo France et La Mêlée.

Le mardi 20 février à partir de 18h à La Cantine, 27 Rue d’Aubuisson à Toulouse. Entrée gratuite. Inscription sur le site des organisateurs.