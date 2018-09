Comment l’Occitanie veut gagner la course du New Space

Le prochain multimilliardaire sera un entrepreneur qui aura investi dans le marché du spatial ». Telle est la conviction de Lucien Rapp, directeur scientifique de la chaire Sirius*, lors d’une conférence sur le New Space, terme pour désigner ce marché que les nouveaux acteurs de l’espace cherchent à conquérir. Celui-ci relaie la prédiction du sénateur américain Ted Cruz. Depuis Toulouse, place forte internationalement reconnue des acteurs du secteur, c’est le même constat : le marché mondial spatial, qui pèse plus de 260 milliards de dollars, est en pleine ébullition.

Conception et construction de satellites, lanceurs, applications pour observer la Terre et l’espace, télécom, tourisme, dépollution, extraction de minerais d’astéroïdes… les ambitions et les idées se multiplient, à l’instar du projet de constellation de satellites destinés au haut débit OneWeb. Invité de Galaxie, le club toulousain des acteurs de l’espace, le dirigeant du cabinet Euroconsult Pacôme Révillon étaye la démonstration.

Emergence du New Space

« La phase de mutation du secteur est profonde. Rapprochement, acquisition, émergence de nouveaux entrants ambitieux, regroupés dans le New Space, transforment sensiblement une filière jusqu’alors régie par des acteurs traditionnels liés à la puissance publique. Le satellite se normalise dans le paysage des télécom, les acteurs développent de nouveaux services sous peine de disparaître », explique-t-il.

« Rupture et innovation sont les maîtres-mots d’un secteur aux demandes volatiles et aux volumes incertains. » Quid des acteurs de la région Occitanie dans ce secteur en transformation ? Qui sont les nouveaux pionniers ? Que proposent-t-ils ? Quelle économie pour l’espace du futur ? Autant de questions abordées dans ce dossier dédié aux acteurs de l’espace, anciens et nouveaux. Allô Mars ? Do you copy ?

Valérie Ravinet

Sur la photo : La conception, les tests et les premiers développements du satellite OneWeb seront faits à Toulouse. Crédits : DR