Comment les chefs étoilés innovent (ou pas) pour rester sur le podium

Pour rester au sommet, cer­tains chefs étoilés enfilent leur costume d’homme d’affaires. Michel Sarran en est le par­fait exemple, entre ses apparitions à Top Chef et ses collaborations diverses, pour la réalisation des menus des TGV. Il n’est pas le seul à donner l’impres­sion d’être partout. Yannick Delpech, de l’Amphytrion, a ouvert fin 2015 sa pâtis­serie Sandyan, où il propose de la cuisine de rue en plein coeur de Toulouse. Franck Renimel offre désormais des chambres d’hôtel à Aureville, après avoir investi trois millions d’euros, et donne des cours aux particuliers. Les Bras, père et fils, s’im­posent sur le créneau du local et du bio, et se sont fait remarquer en lançant une pétition contre Monsanto et « l’invasion de l’agrochimie dans nos assiettes ».

L’importance de se diversifier

Pour séduire la clientèle, rien de tel que de créer la surprise, quitte à essuyer quelques revers. Pourtant très médiatisé, le trois étoiles Michel Bras n’a pas su pérenniser son enseigne de sandwiches gastronomiques à Victor-Hugo. Sylvain Joffre, lui, préfère la pédagogie aux plateaux télé, et travaille de­puis un an avec une école. Peu avant d’ob­tenir son étoile, le chef de 35 ans a ouvert une boulangerie, à côté de son restaurant à Quint-Fonsegrives. « Je sentais que je devais innover ». Hervé Busset a trouvé son cré­neau, à Conques, en cuisinant avec les fleurs et les plantes sauvages. En plus de son hôtel quatre étoiles adossé au restaurant, il a ou­vert en avril dernier trois chambres d’hôtes à Rodez, pour gagner une clientèle en ville.

Mais les chefs étoilés ne ressentent pas tous le besoin de se diversifier. À peine trentenaire, Pierre Lambinon, du Py’R, se décrit comme un insatisfait permanent. « J’aimerais prouver qu’on peut manger bien et avec simplicité. Le fast-food gastro­nomique, j’y crois. » David Biasibetti et Da­niel Gonzales, du restaurant O saveurs de Rouffiac-Tolosan, préfèrent également res­ter concentrés sur leur restaurant. « Manger debout en marchant, ce n’est pas mon truc », insiste le premier.

Priorité à la cuisine légère

Alors, quand on leur parle de nouvelles tendances, les réactions sont contras­tées. « Mon cousin a un foodtruck, mais je ne m’intéresse pas vraiment à la cuisine contemporaine », lâche Sylvain Joffre. Hervé Busset, quant à lui, prévoit d’accen­tuer la tendance sans gluten, végétarien et sans lactose, en 2017.

De l’aveu de tous, il est de plus en plus difficile de satisfaire les exigences de la clientèle. « Il faut de la diversité, de l’ac­cessible et du ludique », estime Pierre Lambinon. « À partir du moment où les produits sont de qualité et bien travaillés, les nouveaux modes de cuisine sont inté­ressants », souligne le deux étoiles de Pu­jaudran, Bernard Bach. Du haut de ses 50 ans, il apprécie les cuisines de rue, lors­qu’elles permettent de faire découvrir des épices, des modes de cuisson, ou encore des légumes.

Armelle Parion

Sur la photo : Michel Bras et son fils Sébastien figurent parmi les cuisiniers étoilés qui innovent. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco