Commerce. Bientôt de nouvelles enseignes dans le métro toulousain

Entre les deux lignes du métro et la ligne T1 du tram, une trentaine de commerces et services incitent chaque jour un peu plus les voyageurs du réseau Tisséo à consommer davantage que leur seul ticket de déplacement. Snacking, alimentation, photomaton, auto-école, consigne connectée font déjà partie du décor.

Le dernier né de ces services, Potager City, qui permet de récupérer sa box en station avec des fruits et légumes de saison, s’est récemment installé aux arrêts Aéroconstellation (Tram T1) et Argoulets (ligne A). Cette tendance, déjà très marquée dans les aéroports et les gares, va s’accélérer dans la Ville rose avec l’arrivée d’ici la fin de l’année d’un barber shop express et d’un nail studio sans rendez-vous, au niveau des stations de métro Ramonville et Jean-Jaurès.

« Un service global »

Pour Tisséo, il s’agit de proposer un « service global » qui doit permettre de « transformer le temps d’attente ou de correspondance des voyageurs en un temps utile ». L’autorité organisatrice des transports publics de Toulouse a décidé d’aller plus loin dans le processus en confiant pour deux ans, à compter du 29 octobre 2019, à RATP Travel Retail, filiale de la RATP, la commercialisation de locaux et de nouvelles surfaces commerciales dans les stations de métro.

Un marché sans doute juteux pour la société qui compte déjà à son actif 30.000 m2 de surfaces commerciales dans les réseaux de la RATP à Paris et du Sytral à Lyon. Ce portefeuille représente quelque 500 boutiques, 2100 distributeurs automatiques et un chiffre d’affaires générés par les baux commerciaux de 22,5 millions d’euros. Pour le métro toulousain, RATP Travel Retail explique être en phase d’étude pour déterminer quelles nouvelles enseignes et quels nouveaux services le réseau pourrait accueillir. Deux nouveaux noms devraient être bientôt connus dans la station Jean-Jaurès.

Johanna Decorse

Sur la photo : la station de métro Jean Jaurès va être ouverte à de nouveaux commerces. Crédits : Valentine Chappuis - ToulÉco