Commerce. Guy Roux, le maître du chocolat sans sucre, ouvre à Toulouse

Installé depuis 2005 à Mazamet, dans le Tarn, l’artisan Guy Roux compte désormais une vitrine à Toulouse. Cet ancien professeur de CFA en pâtisserie, chocolaterie, confiserie et glaces et qui se veut « le spécialiste » du chocolat sans sucres ajoutés, a passé un contrat d’exclusivité avec l’entrepreneur Florian Piot. Libraire de métier, cet indépendant de 36 ans, revend depuis mi-septembre les produits de la gamme Guy Roux dans la loge n° 8 du marché des Carmes auparavant dédiée aux livres anciens et d’occasion. Cette première boutique vient complèter le réseau français de distributeurs du maître-chocolatier, son site en ligne et son espace de vente adossé à son laboratoire tarnais qui emploie trois personnes.

Lancée en 2009 à partir de cacao pures origines, la gamme de chocolats sans sucres de Guy Roux repose sur un ingrédient clé, le maltitol. « Cet adoucissant naturel issu de l’amidon des céréales comme le blé ou le maïs et garanti sans gluten, se substitue au saccharose. Il est bénéfique à plusieurs titres puisqu’il est 45% moins calorique que le sucre, non cariogène et qu’il est absorbé par l’organisme plus lentement que les sucres rapides communs. Le maltitol ne masque pas les goûts et il préserve donc toutes les qualités organoleptiques de mes chocolats », explique l’artisan. Sur ce marché de niche qui profite de multiples campagnes et études pointant les effets néfastes du sucre pour la santé, le maître-chocolatier revendique sa position de « leader ».

Un fournisseur français

« Nous sommes les seuls en France et en Europe à vendre des chocolats issus de cacao pures origines sans sucres ajoutés. J’achète d’abord la matière brute et j’y ajoute le maltitol. Pour la pâte à tartiner, mon produit phare, j’intègre 40% de noisettes et 35% de chocolat contre 13% et 7% pour la plus grande marque industrielle et ses 56% de sucre ». C’est auprès du groupe familial Roquette créé en 1933 dans le Nord, premier transformateur français de l’amidon et leader mondial pour la production de polyols, édulcorants d’origine végétale, que s’approvisionne le maître-chocolatier.

« Le coût du maltitol est environ douze fois plus élevé que le sucre, vendu à environ 85 centimes le kilo. Je marge moins mais c’est un choix assumé. Je privilégie mon travail et les saveurs originelles des grands crus que je sélectionne ainsi que la santé des personnes qui achètent mes produits », ajoute Guy Roux. L’artisan tarnais, Haut-savoyard d’origine, au chiffre d’affaires de 140.000 euros, compte notamment sur la chocolaterie toulousaine à ses couleurs pour développer son activité et atteindre les 180.000 euros en 2018.

Johanna Decorse

Sur la photo : Le maître-chocolatier Guy Roux et son partenaire toulousain Florian Piot. Crédits : Rémy Gabalda - TouÉco