Commerces. A Toulouse, la grande valse des enseignes a débuté

A quelques semaines des vacances scolaires, le paysage des commerces toulousains se métamorphose. Déjà, Inditex, qui pèse 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, selon le magazine LSA, restructure ses boutiques. Pour mieux se redéployer ? Le groupe espagnol, qui affiche une croissance de 27 % de ses ventes en ligne, a décidé il y a quelques mois de baisser le rideau de deux boutiques Zara, l’une située dans le centre-commercial Saint-Georges, à Toulouse, l’autre dans la galerie Saint-Orens.

Rue Alsace-Lorraine, le poids lourd de la fast fashion ferme aussi Zara Home et Massimo Dutti. « Ces deux espaces ne resteront pas vacants car des enseignes sont déjà sur le coup », prévient Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse chargé du commerce.

A deux pas du Capitole, rue Lafayette, la boutique Sonia Rykiel n’est plus. Place Wilson, Cartouche laisse ses rayons à l’opticien Jimmy Fairly et le restaurant mythique La Frégate, fermé depuis des années, à la Mutuelle du rempart.

La place de la Trinité aussi s’est vidée de ses terrasses. Le café Trinity’s et le Jardin des thés ont mis la clé sous la porte. « Ils ont été vendus », assure Jean-Jacques Bolzan. « Deux bars devraient ouvrir, dont l’un appartient désormais à la famille Abadie », propriétaire des établissements Chez Tonton et de La Couleur de la Culotte, place Saint-Pierre.

Rue de Metz, le 30 juin, c’est au tour de l’enseigne de décoration et de mobilier contemporain Cerezo de plier bagage. Anne-Marie Bleuzet, la fondatrice, a décidé de rassembler au siège route d’Espagne, à Portet-sur-Garonne, toutes les marques qu’elle distribue. « Cette boutique, qui connaissait un problème structurel, a été achevée par le mouvement des gilets jaunes », explique l’élu.

Ouverture de nouvelles enseignes

En revanche, Perlette fait des émules. La pâtisserie du chef Jérôme Dijoux a ouvert son troisième établissement place de la Trinité en lieu et place de l’Entracte. Starbuck mutiplie aussi ses implantations en centre-ville. Après les allées du président Roosevelt et la galerie Reflets Compans, la chaîne américaine de coffee shop s’est installée rue des Changes, à la place de l’épicerie et café A m’en donné. Rue Saint-Rome l’enseigne de décoration à bas prix Flying Tiger originaire du Danemark a ouvert un espace… à quelques encablures d’Hema, une autre boutique low cost de décoration néerlandaise. Nul doute que pour toutes ces enseignes, l’été sera chaud.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Massimo Dutti, rue Alsace-Lorraine s’apprête à baisser le rideau. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco