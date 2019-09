Commerce en Haute-Garonne : un premier semestre difficile

L’impact des manifestations des gilets jaunes est toujours palpable en Haute-Garonne. Selon Denis Lafon, président du Conseil départemental du commerce en Haute-Garonne, la clientèle « s’est repliée » et la confiance des ménages a « décroché » lors des six premiers mois de 2019 dans le département.

Le second semestre pourrait ne pas suffire pour rattraper le premier en termes de chiffre d’affaires.

« On est majoritairement en phase de stabilité mais pour les TPE, sur l’habillement et l’équipement, il est exclu de parler de croissance. Des fermetures pures et simples ne sont pas impossibles. Qu’il s’agisse de marges, de trésorerie ou d’emploi, les petites entreprises marquent le pas ».

Prochain sujet scruté de près par les professionnels du commerce : l’ouverture le dimanche après-midi de certaines enseignes, avec des systèmes entièrement automatisés et informatisés.