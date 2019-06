Commerces. La CCI de Toulouse 31 prépare sa prochaine grande braderie

Après le succès des éditions précédentes, la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne ainsi que la chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne se préparent pour la grande braderie 2019. Celle-ci se déroulera les 5, 6 et 7 septembre prochains dans les rues hypercentre de la Ville rose.

Le périmètre défini cette année définit trois zones différentes, avec des accès plus ou moins fermés à la circulation des voitures. Les commerçants soucieux de s’inscrire sont invités à s’inscrire directement sur le site de la CCI de Toulouse 31.