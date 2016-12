Commerces. Les ambitions du nouveau centre de Fenouillet, au nord de Toulouse

Près de 110 boutiques, une dizaine de restaurants, un cinéma, une crèche, une salle de fitness : le centre commercial de Fenouillet situé en bordure de la RN 20 qui relie Toulouse à Montauban a fait peau neuve et a cédé la place à un nouveau complexe baptisé La galerie espaces Fenouillet. Il ne reste plus grand chose de l’ancien complexe ouvert en 1978 sur 35.000 m² et qui a longtemps été la seule zone commerciale au nord de la Ville rose.

« Il y a une zone de chalandise importante, la plupart des 15.000 nouveaux habitants à Toulouse venant s’installer ici. Et dans le même temps, l’offre commerciale n’était pas à la hauteur, le site n’avait pas beaucoup évolué et était vieillissant », explique Antoine Jabinet, directeur des opérations pour Mercialys, la foncière propriétaire des murs depuis 1978.

De 35.000 à 93.000 m² de surface

Cette dernière a décidé de lancer en 2015 une vaste opération d’agrandissement : près de 200 millions d’euros ont été investis pour porter le centre-commercial de 35.000 m² à 93.000 m² et passer de 40 à 110 boutiques sur des superficies variant de 90 à 2500 m².

« Cela semble beaucoup quand on connaît l’offre qui existe déjà à Toulouse, mais La galerie espaces Fenouillet n’est pas un nouveau centre-commercial. C’est une rénovation dans une zone que nous connaissons bien depuis trente ans et qui possède un fort potentiel », se justifie Antoine Jabinet avant de préciser. « L’idée n’est pas de concurrencer les commerces du centre-ville, mais de faire des galeries un lieu de vie ».

Alors que le centre-commercial de Fenouillet ancienne version attirait tous les ans 2 millions de clients, « la fréquentation déclinait du fait de la vétusté du lieu », la nouvelle configuration, avec sa vingtaine de boutiques inédites en France, devrait attirer selon les responsables de Mercialys entre 6 à 8 millions de personnes.

Philippe Font

Sur la photo : Le centre-commercial de Fenouillet accueille désormais 110 boutiques au lieu de 40. DR