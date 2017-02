iConcept veut lancer à Toulouse le plus grand Apple Premium Reseller d’Europe

Si l’Apple Store se fait attendre à Toulouse, les fans de la marque à la pomme disposent depuis jeudi 1er février d’une très grande boutique dédiée exclusivement à ses produits emblématiques dans le centre-ville. Porté par iConcept, qui compte déjà six magasins de ce type dans le Sud-Ouest, cet Apple Premium Reseller a été réalisé de A à Z en partenariat avec le géant américain.

« Apple distribue ses produits par trois biais : son site web, les Apple Store, et les Apple Premium Reseller comme le nôtre. Comme aucun magasin en propre ne s’est installé à Toulouse à ce jour pour des raisons que j’ignore, Apple nous a proposé une expérience nouvelle : créer un très gros Apple Premium Reseller. Nous avons relevé le défi en installant une boutique de 500 m2, contre 200 m2 en temps ordinaire », explique Pascal Dutilleux, l’un des cofondateurs d’iConcept.

Trois millions d’euros investis dans la boutique

Créé en 1996 à Bordeaux, iConcept se dédie à la distribution informatique à destination du grand public, du monde de l’éducation et des professionnels (artisans, professions libérales, TPE et PME) avec Apple pour marque emblématique. La société compte dix magasins dans le Sud-Ouest et, réalise un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros. Pour implanter ce nouveau magasin, iConcept a cherché une adresse prestigieuse et un local de grande dimension. Trois millions d’euros ont été investis dans l’aménagement des lieux. « Pour la première année d’exercice, nous visons un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. Notre objectif est d’atteindre rapidement les 12 millions d’euros », souligne Pascal Dutilleux. Toutefois, si un Apple Store venait à s’installer dans le centre de Toulouse, iConcept se replierait, comme il l’a fait à Bordeaux, vers la périphérie de la ville.

La boutique est découpée en deux plateaux ouverts au public : un show-room comptant 120 références, et une salle de préparation dans laquelle 80% des problèmes techniques des clients seront traités. « Nous avons également mis en place une stratégie multicanale de type clic to store. Nos clients commencent leur achat en ligne et le terminent en venant chercher leur produit en magasin pour pouvoir disposer des conseils de nos spécialistes. » A terme, quarante personnes, vendeurs, techniciens et commerciaux, devraient être recrutés dans l’objectif de faire de ce lieu le plus grand Apple Premium Reseller d’Europe.

Agnès Frémiot

Sur la photo : La boutique toulousaine développée par iConcept ambitionne de devenir le plus grand Apple Premium Reseller d’Europe. Crédit photo : DR.