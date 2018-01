Commission d’attribution de logements : le mode d’emploi

« Nous partons sur le quartier d’Amouroux, pour une proposition dans un appartement de type T2. Le dossier soumis est celui d’une femme de 40 ans, qui travaille dans une société de taxi pour enfants et qui est actuellement hébergée chez son ex-compagne, après une séparation ; la situation ne peut pas s’éterniser », énonce Christine Cézanne. Comme chaque semaine, la responsable de l’agence de location de Patrimoine SA Languedocienne présente à la commission d’attribution une quarantaine de dossiers de demandes de logements, tous étayés, précis, concrets. Qui ne dit mot consent. Le dossier, seul présenté pour ce logement est approuvé par les membres ; le président, Michel Bouzat, administrateur de Patrimoine Languedocienne, Laure Solignac, responsable adjointe d’une des agences du bailleur, Ferdelia Alfred, représentante de l’Association des locataires, et Clarisse Bories, assistance sociale au service logement de la mairie de Toulouse. Fella Allal, directrice commerciale, représentante les salariés.

Garantir la transparence

Contrairement aux croyances, les commissions d’attribution de logement, si elles préservent le caractère confidentiel des informations partagées, n’obéissent pas pour autant à des processus opaques. Sur la base des enregistrements de demandes au niveau départemental recueillies par le logiciel baptisé Syplo, les dossier sont examinés pour assurer l’équité de l’attribution des logements, tout en assurant la mixité sociale au sein des résidences. « Un véritable enjeu pour Patrimoine Languedocienne », souligne Fella Allal. Le dossier qui suit représente la logique de l’exercice : pour un logement T2, le dossier retenu sur les deux présentés est celui d’un jeune couple actif et en emploi, dont les revenus sont trop élevés pour accéder aux locations HLM ordinaires mais trop bas pour se loger dans le privé. « Il faut savoir accéder aux désirs de tout type de population, du logement très social à l’accession à la propriété », complète le président de la Commission.

Dossiers prioritaires

Un contingent de logements est réservé aux demandes prioritaires, couramment désigné par « préfet prioritaire ». Ainsi la demande de T2 pour cet Afghan reconnu réfugié par l’Ofpra, boulanger de profession, en phase d’apprentissage du français et dont la prise en charge en hébergement d’urgence se termine. Ou encore de la situation très urgente de cette mère de trois enfants, victime de violence conjugale et dont le dossier, en cours d’instruction, n’est pas encore labellisé prioritaire pour un T4. Pour autant, le bailleur se penche avec urgence sur la demande et y accède. Ce cas, comme bien d’autres, sera suivi en bonne intelligence avec une association partenaire.

Valérie Ravinet

Sur les photos : En haut : Les différents membres de la commission examinent les différentes demandes d’attribution de logements. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco

En bas : Chaque dossier est examiné en fonction des critères sociaux des demandeurs. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco