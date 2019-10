Communication. Les Toulousains Ogham et Delort fusionnent pour créer Pole Impression

La société Pole Impression, basée à Castanet-Tolosan près de Toulouse, vient d’être créée. Elle naît de la fusion du studio graphique Ogham et de l’imprimerie Delort, deux entreprises reprises par Christophe Escande et Laurent de Rosa. Cette nouvelle entité « rassemble aux portes de Toulouse tous les métiers de la chaîne graphique, pour répondre au mieux aux besoins de ses clients et de ses partenaires : création graphique, pré-presse, impression offset et numérique (petit et grand format) », précisent les nouveaux dirigeants dans un communiqué.

L’opération a été menée avec le concours du fonds régional MP Croissance sur la partie fonds propres, et avec un accompagnement bancaire de BNP Paribas et du Crédit Agricole Toulouse 31.

Les repreneurs ont pour objectif d’accroître fortement le chiffre d’affaire dès l’exercice 2020, avec la création de plusieurs emplois. Ils poursuivront également dans le cadre de la norme Iso 26000, la démarche de responsabilité sociétale engagée par les précédents dirigeants.