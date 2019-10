Communication. L’agence toulousaine Verywell rachète Lounce

L’agence toulousaine Verywell dirigée par Steve Gallais annonce le rachat de l’agence Lounce pour donner naissance à Verywell digital. Créée par Arnaud de Berranger en 2009, Lounce est une agence digitale spécialisée dans la création de solutions pour le web. Ce rapprochement stratégique fait de Verywell un groupe qui emploie trente collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 3,5 millions d’euros.

En parallèle de Verywell digital, Verywell mise sur la spécialisation métiers avec la création de trois agences : Verywell story, Verywell event et Verywell aerospace (agence dédiée au secteur aéronautique et spatial).

Par ailleurs, l’agence annonce avoir remporté trois prix lors de la cérémonie des Top / Com qui récompensent les meilleures campagnes de l’année : Le prix spécial du jury RSE avec Airbus pour le projet A piece of Sky ; l’argent dans la catégorie design avec le même projet ; et enfin l’or dans la catégorie design pour la création de la marque Occtav avec la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Occitanie).