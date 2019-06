Vous ne comprenez pas votre banquier ? Ses attentes ? Dans le cadre des « Lundis du Patron » (exceptionnellement un mardi), le conseil entreprise Codeaf fait intervenir des banquiers de différents établissements afin qu’ils vous livrent leur vision et leur fonctionnement dans un cadre informel. Gestion de relation quotidienne et long terme, pouvoir de décision, solution de trésorerie, outil de financement… Se mettre à place de son banquier pour le comprendre et répondre mieux à ses attentes.



Le mardi 18 juin à partir de 10h30 au restaurant les Quatre petits cochons, 99 Avenue de Lardenne à Toulouse. Entrée gratuite, déjeuner qui suit à 25 euros pour celles et ceux qui le souhaitent. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs..