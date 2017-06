La société IMS Networks organise le 5 juillet un atelier-conférence sur les dangers des ransomware, ces logiciels malveillants qui chiffrent les données d’un ordinateur et exigent le versement d’une rançon pour les récupérer.

Qu’ils s’appellent Locky, Beware, Cerber, KeRanger, Cryptoclocker, ils constituent une véritable menace pour les entreprises. Mathieu Rigotto, directeur du pôle cybersécurité IMS Networks et Lionel Goussard, Regional sales manager Sentinel One animeront un atelier-conférence le 5 juillet de 8h à 10h à l’hôtel Pullman Toulouse Centre sur les allées Jean Jaurès. Cet atelier est réalisé dans la lignée de celui qui s’est tenu aux Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, et qui affichait complet.

Le 5 juillet à l’hôtel Pullman, 84, allée Jean Jaurès à Toulouse de 8h à 10h. Inscriptions par tel. : 05 63 73 50 13