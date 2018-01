Alors qu’aujourd’hui, tout le monde parle du bitcoin et de sa formidable évolution, il est de bon ton de s’interroger sur ce qu’est cette monnaie virtuelle ? Comment circule-t- elle ? Comment se la procurer ? Et au final est-ce raisonnable ? Et du côté des banques, comment les établissements observent l’arrivée de cette nouvelle monnaie sur le marché : vont-elles tout faire pour arrêter l’émergence de cette monnaie ou accompagner le mouvement ?

Toutes ces questions, ainsi que celle de la blockchain la technique de sécurisation des bitcojn, seront abordées lors d’une conférence organisée par la Cantine et co-animée par Michel Diaz et A,dré Bourricaud le mardi 23 janvier à 17h45 en présence de différents experts : Stéphane Tonelli, chef du groupe cybercriminalité de la Gendarmerie, Benoît Huguet, co-fondateur de BitConseil, Jérôme Lacan, professeur à l’Isae, Michel Diaz, directeur de recherches émérite au CNRS.

Le mardi 23 janvier à 17h45 à la Cantine du Quai des Savoirs