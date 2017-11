Dans le cadre du rendez-vous des « 6 à 8 de l’économie et de la finance », la CCI Toulouse 31 et la Banque de France organisent une conférence-débat sur le sujet « Développement économique et RSE : quels enjeux pour la société ». La réunion, animée par William Vidal, président fondateur du groupe Ecocert, abordera notamment la prise en compte des enjeux sociétaux et les performances économiques.

Experts et public pourront débattre notamment sur la coexistence des deux notions. Pour certains, elles sont garantes d’un développement économique durable, pour d’autres cela parait peu compatible.

Le jeudi 7 décembre à 18h à la CCI, 2 rue d’Alsace-Lorraine, salle Gaston Doumergue à Toulouse