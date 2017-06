Bpifrance organise le 4 juillet 2017 un atelier thématique intitulé Les leviers de la croissance en faveur des PME et ETI. Les intervenants aborderont différents sujets : Quel est le cercle vertueux des entreprises en croissance ? Innovation & internationalisation, une stratégie payante ? Comment exploiter vos richesses internes ? etc.

Plusieurs experts seront présents : ceux de Bpifrance, spécialisée dans le financement, ceux d’Expansio, spécialisé en stratégie de développement international et en financements et enfin ceux d’Efficient Innovation, cabinet conseil en financement et management de l’innovation.

Le 4 juillet à 8h30, dans les locaux de la direction régionale de Bpifrance, 24 Avenue Georges Pompidou à Balma