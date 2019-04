Cédric Villani, mathématicien et député En Marche, auteur d’un rapport phare sur l’intelligence artificielle en France, interviendra dans le cadre d’une soirée spéciale intitulée "Intelligence artificielle et territoires", ce jeudi 4 avril à l’IMT Mines d’Albi. Cette manifestation est organisée par le club Leader Tarn. Un duplex sera également mis en place à l’espace socio-culturel de Brens afin de suivre cette conférence en direct.

L’intelligence artificielle (IA) est d’ores et déjà présente dans les entreprises et les territoires, et son impact va être majeur dans le développement des produits et services de demain. De 18h à 19h, une table ronde sur l’IA et territoire sera organisée avec Simon Bretin, administrateur de Digital 113, Hugues Albouy, chargé de mission Ad’Occ, l’agence régionale de développement économique en Occitanie et Audrey Girmens directrice générale Inforsud Diffusion. De 19h à 19h30 seront présentés les appels à projets « Innovation, digitalisation ». Cédric Villani interviendra de 19h30 à 20h45. La soirée sera clôturée à 20h45 par Fredy Ficarra, président de Leader Tarn - Ecoter.

Le jeudi 4 avril à l’IMT Mines Albi à partir de 18h30. A suivre aussi en duplex depuis l’espace socio-culturel de Brens.