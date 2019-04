Dans le cadre d’une série de conférences organisées dans toute la France, Cyril Darmouni, associé du cabinet d’expertise-comptable, d’audit et de conseil Exco Etats-Unis intervient mercredi 3 avril à 12h30 à Toulouse sur le thème : « Investir et réussir aux États-Unis : conseils d’experts ».

Alors que la France y investit 251 milliards de dollars en IDE (Investissement Direct Etranger), ce qui en fait le cinquième plus grand investisseur étranger aux USA, de plus en plus de start-up et d’entreprises françaises s’installent outre-atlantique. Pourtant, toutes ne réussissent pas à afficher une croissance rapide.

Quelles sont les clés du succès ? Comment s’implanter aux Etats-Unis ? Comment y faire grandir son entreprise et quelles stratégies adopter ? Voici quelques unes des questions auxquelles Cyril Darmouni tentera de répondre.

A cette occasion il sera entouré de cinq experts : Samuel Loy, président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-américaine, Philip Namiech, directeur général de Wellaway, spécialiste de l’assurance santé internationale, Stephan Boushira, directeur général d’Azur Equities, spécialiste de l’investissement immobilier aux Etats-Unis, Martin Lampron, expert du développement de la stratégie commerciale pour les entreprises chez XPand Group et enfin Michael Vandormael, avocat fiscaliste international chez Carlton Fields.

Le 3 avril à 12h30, dans les locaux d’Exco Sud-Ouest, 2 rue des Feuillants à Toulouse.