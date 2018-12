La société Mazars Occitanie organise le vendredi 11 janvier de 8h30 à 12h une conférence à l’auditorium du Musée des Abattoirs de Toulouse sur le thème : « Loi de finances 2019 : quels impacts ? ». Au travers de l’intervention de Camille Rombi, senior manager Mazars, Mazars Occitanie propose de faire un point sur la loi de finances 2019 (réforme des dispositifs de déduction des charges financières, aménagement du régime de l’intégration fiscale, etc.), sur l’IS ( modalité d’évaluation des titres, déductibilité des abandons de créance, crédit d’impôt recherche, etc.) ou encore sur la TVA ( limitation du droit à déduction à la TVA, dématérialisation des factures, évolution du régime, etc.).

Les questions sur les nouveautés en matière de fiscalité personnelle seront également abordées. Places limitées : Inscription sur https://online.mazars.fr/loi-finances-2019-Occitanie.

Le vendredi 11 janvier 2019 de 8h30 à 12h au musée des Abattoirs à Toulouse