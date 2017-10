Le mardi 17 octobre à 18h, Roelof Verhage, maître de conférences en urbanisme et aménagement de l’espace, et directeur de l’institut d’Urbanisme de Lyon à l’université Lumière Lyon 2, est l’invité du Codev de Toulouse Métropole. Il animera une conférence publique sur « Les grandes gares multimodales en France et leurs quartiers ».

Son témoignage permettra aux participants de mieux comprendre les enjeux du

projet Teso (Toulouse Euro Sud Ouest), en cours de réalisation sur le site de la gare Matabiau. Ce dernier s’articule, en effet, autour de trois problématiques : l’augmentation du trafic TER de la région Occitanie, la révision du plan de déplacement urbain 2020-2030 et le projet de troisième ligne de métro. Les questions autour de l’arrivée de la ligne à grande vitesse à Toulouse, ou encore les annonces concernant la Tour Occitanie seront également abordées.

Roelof Verhage fera un focus sur la situation des autres métropoles françaises et européennes. Il abordera de nombreuses questions d’actualité, comme celle des stratégies urbaines, ou encore des conséquences sur les mobilités et sur l’organisation de l’espace.

Le mardi 17 octobre à 18h au grand auditorium de la médiathèque José Cabanis de Toulouse. Entrée libre.