L’Académie de l’air et de l’espace organise les 10 et 11 octobre à Toulouse un colloque international sur le thème : Le climat a besoin d’Espace. Il sera consacré au besoin et à la pertinence des données spatiales pour suivre l’évolution du climat, notamment la mesure des gaz à effet de serre.

Les derniers phénomènes cycloniques comme les ouragans Harvey et Irma, qui ont touché les côtes américaines et antillaises en août et septembre, font l’objet d’une étroite surveillance par les satellites. Que doit-on mesurer et quelles sont

les données satellite les plus pertinentes ? Telles sont les questions abordées lors de ce colloque pour mieux prévoir et anticiper ce genre d’événements.

A quelques semaines de la Cop 23 et en réponse à ses enjeux sociétaux, l’Académie souhaite, grâce à ce colloque, jouer un rôle fédérateur et rassembler scientifiques, industriels et et agences sur ce thème. Sur les cinquante paramètres qui influencent le climat, vingt-six sont mesurés depuis l’espace par des satellites. Des représentants du Cnes, de l’ESA, d’Airbus Defence and Space et de Thales Alenia Space participeront aux ateliers.

« The Climate needs Space » Colloque international 10 & 11 Oct. 2017 - sur le site de Météo France à Toulouse. Les inscriptions sont à faire sur le site de l’Académie de l’Air et de l’Espace.