Être champion, est-ce forcément gagner ? C’est l’intitulé de la conférence organisée par Oddos qui propose des espaces de coworking à Toulouse. Pour l’occasion, l’enseigne accueille Patrice Martin, ancien champion de ski nautique (douze titres de champion du monde, trente quatre titres de champion d’Europe et vingt cinq records du monde).

Lors de son intervention, l’ancien sportif de haut niveau montrera les points communs entre le monde de l’entreprise et celui du sport, autant dans la sémantique que dans le fonctionnement. Il témoignera également sur ses entraînements, ses compétitions, les résultats obtenus et l’équilibre à trouver entre individualité et esprit d’équipe.

Le 2 février de 11h à 12h30 38 boulevard de la Gare

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site des organisateurs