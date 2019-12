La fin des mondes serait-elle proche ? Quels seront les nouveaux paradigmes écologiques et sociaux de demain ? Le réchauffement planétaire est-il irréversible ? L’homo Macho est-il en voie d’extinction ? Devons-nous nous réjouir des changements ou les craindre ? À quoi ressembleront les mondes d’après ? Ces questions seront au cœur de la troisième édition d’UniverCité organisée par le Théâtre de la Cité de Toulouse le lundi 16 décembre prochain à 18h30, en partenariat avec le Laboratoire cultures Anglo-saxonnes de l’Université Toulouse - Jean Jaurès.

Parmi les intervenants, Marine Bachelot-Nguyen, autrice et metteuse en scène, militante féministe, Francis Duranthon, paléonthologue et directeur du Muséum de Toulouse, Marion Grand, militante pour la justice climatique et sociale, Catherine Jeandel, océanologue, chercheuse CNRS au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales, Sylvestre Maurice, astronome à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie et Galin Stoev, artiste et directeur du Théâtre de la Cité.

Conférence-débat « Fin des mondes ? Nouveaux mondes ? », le lundi 16 décembre à 18h30, au Théâtre de la Cité. Entrée libre sur réservation au 05 34 45 05 05 ou à l’accueil du théâtre.