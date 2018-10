Pour la quatrième année consécutive, la CCI du Gers organise une conférence-débat sur l’e-commerce

le jeudi 11 octobre 2018 à 18 heures au cinéma de Gimont sur la thématique « Quelles solutions pour fidéliser sa clientèle e-commerce et s’assurer un chiffre d’affaires récurrent ? ».

La conférence sera animée par Jean-Paul Crenn, spécialiste du e-commerce et créateur du cabinet conseil Vuca Strategy. Trois e-commerçants participeront aux débats : Christophe Aran, fondateur de Craftine (mercerie en ligne), Jérôme Baousson, dirigeant de La Vie Naturelle (produits santé naturelle et cosmétiques) et Antoine Chabassol, fondateur de Label Box (spécialiste de l’e-commerce par abonnement et des box).

Le jeudi 18 octobre à 18 heures au cinéma de Gimont. Cocktail dînatoire après la conférence. Participation : 20 euros par personne (gratuit pour les adhérents Cap’e-com).