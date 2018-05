Les associés de Mazars Occitanie et Mazars Société d’Avocats organisent une matinale spéciale dédiée à la fiscalité autour de la question « Prélèvement à la source : comment s’y préparer ? ».

En effet l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019 et vise à adapter le recouvrement de l’impôt à la situation réelle de l’usager (revenus, événements de vie, etc.), sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.

La conférence est organisée au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan et est animée par Yves-Charles Zimmermann et Anna Vissuzaine, avocats chez Mazars. Elle permettra de présenter les clés et les enjeux de cette réforme aux chefs d’entreprises régionales.

Conférence « Prélèvement à la source : comment s’y préparer ? » le 24 mai de 9h à 10h30 au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan. Inscription par mail à valerie.portarrieu@mazars.fr