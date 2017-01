Gipi, le club d’innovation pour l’industrie, organise une conférence en collaboration avec InnoEnergy. Créée par l’EIT (European Institute of Innovation and Technology, InnoEnergy est une communauté de recherche et d’innovation dédiée aux énergies alternatives et à la mobilité durable. Elle intervient dans l’éducation, les projets d’innovation et le soutien aux start-up. Frédérique Pedreno, directeur business création et innovation et Laurent Thibaudeau, directeur de l’innovation, animeront cette séance.

Le jeudi 2 février à 17h45 à l’Espace EDF Bazacle. Inscriptions sur le site du Gipi à partir du 16 janvier