Le Medef 31 organise La Grande Tribune des Entrepreneurs le 11 avril 2019 à partir de 12h30, au Domaine de Preissac à Castelmaurou sur le thème « Sport et Entreprise : un même terrain de jeu ! ».

Geoffroy Roux de Bézieux, président national du Medef sera présent, ainsi que Dominique Carlac’h, ancienne athlète et ex candidate à la présidence du Medef en 2018.

La première table ronde débutera à 14h15 sur le thème « L’insertion par le sport » et sera suivi d’une key note avec Jules Julian, président des jeunes entrepreneurs du Medef 31 et du Dr Alain Astié, directeur scientifique Pure Sport Consulting « Quand le sport entre dans l’entreprise ». La seconde table ronde à 16h15 portera sur « Management, entrepreneuriat : recettes sportives ». A 17h30 aura lieu la remise du prix dédié à l’entreprise la plus innovante.

Le jeudi 11 avril, la grande tribune des entrepreneurs « Sports et entreprise : un même terrain de jeu » à partir de 12h30 au Domaine de Preissac à Castelmaurou. Pour s’inscrire cliquez sur le lien