Jean-Jacques Dordain, directeur général de l’ESA de 2003 à 2015, tiendra une conférence sur le thème « L’Europe peut-elle décrocher la lune ? » Au programme : l’Europe spatiale et la politique spatiale européenne, les acteurs (européens et nationaux), les programmes en cours, les nouveaux défis dans la compétition mondiale, les nouveaux horizons…

« L’espace est devenu aujourd’hui tellement important pour l’économie et la société qu’il ne peut plus se développer entre soi. De nouveaux acteurs apportent de nouveaux standards, de nouvelles approches, une nouvelle culture et de nouveaux rêves qui bouleversent le secteur spatial partout dans le monde, y compris en Europe » expliquent les organisateurs : l’association des amis de la Cité de l’espace, en partenariat avec la Cité de l’espace, l’association Amicale des anciens du Cnes et l’association Aéronautique astronautique de France.

Mercredi 2 octobre 2019 de 18h30 à 21h à la Cité de l’espace, à Toulouse. Entrée gratuite sur réservation