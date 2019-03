Le Club audiovisuel numérique de Toulouse métropole organise sa quatrième conférence de la saison le mardi 26 mars à 17h45 sur "La médecine, internet, big data et IA" à la salle de conférence de la Mêlée Numérique au Quai des Savoirs.

La conférence aura lieu en présence des professeurs Louis Lareng et Roland Bugat. Parmi les invités on retrouvera le docteur Elisabeth Pouchelon, médecin cardiologue et conseillère régionale Occitanie, le docteur Michel Laspougeas, ex-président du conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens de Midi-Pyrénées, le professeur Louis Casteilla, directeur de l’unité de recherche StromaLab à Toulouse et porteur scientifique du projet Inspire « Vieillir en bonne santé ».

Le professeur Hervé Pingaud, chercheur au CNRS, le docteur Roland Desprats, anesthésiste-réanimateur seront également présents. Marc Menou, maître de conférences en sciences économiques à l’université de Toulouse 1 Capitole sera en direct de Nouméa.

Le débat sera animé par André Bourricaud, président du Club audiovisuel numérique de Toulouse et Denis Lacoste, membre du club.

