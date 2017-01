L’association des anciens élèves de l’Enac Toulouse (les Alumni) organise le 17 janvier à 18h30 sa première conférence sur le thème de l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat. Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants sont attendus : Marc Chiesa, directeur Général de CGX Aéro, Anne Gineste, coach professionnel, Arnaud Arnaud Thersiquel, CEO et co-fondateur de At Home et Michaël Benhamed, du projet Challenge Enac Avico débattront sur la place de l’individu dans l’entreprise.

Le mardi 17 janvier à 18h30 à l’amphithéâtre Bréguet dans les locaux de l’Enac

Inscription obligatoire, renseignements sur le site de l’Enac Alumni.