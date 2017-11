Dans le cadre d’un plan de revitalisation, le Club des entreprises du Muretain (CEM) organise depuis un an et demi des actions autour de la création, de la reprise et de la transmission d’entreprises. Des demi-journées d’information à destination des professionnels de l’accompagnement, mais également auprès de porteurs de projet, se déroulent avec des représentants du Club des entreprises du Muretain.

Après ces dix-huit mois d’actions, une conférence organisée dans le cadre du Mois de la création et de la reprise d’entreprise se déroulera le mardi 5 décembre à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Seysses. Plusieurs membres du CEM témoigneront de leur expérience L’objectif est de créer un moment d’information et d’échange pour les chefs d’entreprise autour d’experts dans la thématique de la transmission et partager des vécus au travers de témoignages d’entreprises transmises sur le territoire du Muretain.

Durant cette soirée, plusieurs aspects seront discutés, l’optimisation fiscale et juridique, le manque d’anticipation des cédants, comment préparer sa transmission, le choix d’un repreneur.

Le 5 décembre, à la salle des fêtes de Seysses à partir de 18h30. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.