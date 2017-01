L’université Toulouse 2 Jean Jaurès et la Mêlée organisent régulièrement dans les locaux de La Cantine des conférences mêlant publics universitaires et professionnels. La prochaine séance se déroule le vendredi 13 janvier à 14h. Elle portera sur les enjeux de la cybersécurité. Le major Fabrice Crasnier, enquêteur en cybercriminalité au sein de la police judiciaire, Philippe Truilliet, enseignant à l’université Paul Sabatier et Patrick Blelly, pilote à Air France participeront au débat qui sera animé par Céline Castets-Renard, professeur de droit à UT1 Capitole.

Le vendredi 13 janvier à 14h à La Cantine rue d’Aubuisson.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de la Cantine